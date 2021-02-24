ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة في مسجد بالجميل

أخبار ليبيا24

كشفت مديرية أمن السهل الغربي تمكنها أمس الثلاثاء تمكنها من ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة حاولت الاختباء في مسجد في مدينة الجميل.

وأضافت المديرية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن بلاغًا ورد من أحد المواطنين من مدينة الجميل إلى قسم البحث الجنائي السهل الغربي مفاده تعرض ابنته الصغيرة 9 سنوات لمحاولة اغتصاب أثناء عودتها من المدرسة.

وأوضحت مديرية أمن السهل الغربي أنه رغم لجوء الطفلة و الدخول داخل أسوار أحد المساجد إلا أن انعدام الإنسانية لدى الجاني دفعه للحاق بها داخل سور الجامع محاولا اغتصابها وتم التحرش بها.

وأكدت المديرية أنه على الفور وتنفيذا لتعليمات رئيس قسم البحث الجنائي بدأ أعضاء البحث التحري في البحث إلى أن تم القبض على الجاني ليبي الجنسية ويبلغ من العمر 18 سنة وبعد التحقيق معه اعترف بكل ما نسب إليه واتخذت الإجراءات القانونية حياله.