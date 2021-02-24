مالطا تطالب الاتحاد الأوروبي بدعم الاقتصاد الليبي ودول الجوار

طالب وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بمزيد من المشاركة الملموسة في دعم الانتعاش الاقتصادي لجيرانه الجنوبيين بما فيهم ليبيا.

ورحب بارتولو في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالاتصالات الأخيرة التي أجرتها المفوضية الأوروبية بشأن الجوار الجنوبي للاتحاد والتي حددت خطة استثمارية، لافتا إلى أن التحديات ليست صغيرة، و الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تصعيد.

و شدد بارتولو على أهمية إعادة الاستقرار إلى منطقة الساحل الإفريقي، على اعتبار أن عدم الاستقرار في هذه المنطقة له آثار مباشرة أوسع في البحر المتوسط، خاصة فيما يتعلق بتدفقات الهجرة ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الوضع يتطلب المزيد من التنسيق داخل الاتحاد الأوروبي والمنتديات الأخرى متعددة الأطراف.

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