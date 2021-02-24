طرح مشروع قانون على مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين لمعاقبة معرقلي الحل السياسي في ليبيا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، قدموا مشروع قانون يضع عقوبات محددة على كل الأطراف المعرقلة للحل السياسي بليبيا.

وأوضحت المصادر أنه تم طرح المشروع من أربعة أعضاء من لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والعدد نفسه من مجلس النواب تحت اسم قانون دعم الاستقرار في ليبيا وفق نسخة منشورة منه.

من جهته أكد التحالف الليبي الأمريكي أنه يتابع بدقة مشروع قانون استقرار ليبيا في الكونجرس الأمريكي الذي طرح مجددا في مجلس النواب من طرف أعضاء الكونجرس ميلانوسكي ودويتش وولسون وليو، معربا عن أمله في أن يتطور المشروع إلى قانون قريبا في هذه الدورة ويلتحم بقرينه مشروع القانون المقترح في مجلس الشيوخ.

و طالب التحالف أبناء الجالية الليبية الأمريكية في كل أنحاء القارة على التواصل مع مكاتب هؤلاء الساسة لتطوير وتعديل ثم دعم إقرار هذا القانون المهم لدولة ليبيا الناجحة والمستقرة، وفق تعبيره.

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