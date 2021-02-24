مصدر: نواب يتناقشون في فندق «كورنثيا» بطرابلس لأجل مناصب في الحكومة وتزكية مرشحيهم

أكد مصدر خاصة لـ«الساعة 24» من داخل فندق كورنثيا بطرابلس، أن أعضاء من مجلس النواب يبحثون عن مقاعد بحكومة «الدبيبة» المقبلة.

وقال المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- إن “أعضاء من مجلس النواب يبحثون عن مقاعد بحكومة «الدبيبة» المقبلة، فيما يحاول البعض الأخر الدفع بمرشحيهم وتزكيتها”، وأردف المصدر، أن “أحد النواب يحاول الدفع بابنه ليتقلد منصب وكيل وزارة”.

وتابع المصدر؛ أن “مشاورات النواب تلخصت في تلك الأمور، دون أدنى حرص على موضوع اكتمال نصاب المجلس أو حتى مقر انعقاده، ولكن غلب النقاش على مسألة توزيع المناصب والحقائب الوزارية”.

ووصف المصدر اجتماع أكثر من 50 نائبا أمس في فندق باب البحر بطرابلس بأنه محاولة لدرء الرماد في العيون، وإيهام الرأي العام بأنهم يبحثون عن مخرج سريع لعقد جلسة لمجلس النواب مكتملة النصاب، وتمنح الثقة للحكومة، بينما هم في الحقيقة يوجهون بوصلتهم نحو المناصب ومصالحهم الشخصية.

وكان مصدر مقرب من لجنة الترشيحات بالحكومة الجديدة -رفض الإفصاح عن هويته لدواعٍ خاصة- قد صرح لـ ” الساعة 24 ” ، أن النائب عمر تنتوش عن العزيزية ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، بات الأقرب إلى الحصول على حقيبة وزارة الاقتصاد في الحكومة المنتظر الإعلان عن تشكيلتها خلال اليومين القادمين.

وأكد المصدر نفسه، أن النائب ” تنتوش ” تحصل على تزكيات من بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة في ورشفانة بحثا عن مصالحهم وتقوية لمجموعتهم للحصول على امتيازات خاصة .

ويعد ” تنتوش ” من أعضاء مجلس النواب الذي وقف ودعم محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من منصبه ” الصديق الكبير ” ، واعترض على قتلاه من المصرف المركزي، وأحد الأعضاء الذين ساهموا في استمرار الكبير بعمله طيلة السنوات الماضية.

يشار إلى أن تنتوش يعتبر عضوا في لجنة الحوار السياسي، وترشيحه لهذا المنصب يتعارض مع ضوابط اللجنة التي تحظر على أعضائها تولي أي منصب في الحكومة المنبثقة عنها.