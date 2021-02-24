مصدر: نواب يتناقشون في فندق «كورنثيا» بطرابلس لأجل مناصب في الحكومة وتزكية مرشحيهم

أكد مصدر خاصة لـ«الساعة 24» من داخل فندق كورنثيا بطرابلس، أن أعضاء من مجلس النواب يبحثون عن مقاعد بحكومة «الدبيبة» المقبلة.
وقال المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- إن “أعضاء من مجلس النواب يبحثون عن مقاعد بحكومة «الدبيبة» المقبلة، فيما يحاول البعض الأخر الدفع بمرشحيهم وتزكيتها”، وأردف المصدر، أن “أحد النواب يحاول الدفع بابنه ليتقلد منصب وكيل وزارة”.
وتابع المصدر؛ أن “مشاورات النواب تلخصت في تلك الأمور، دون أدنى حرص على موضوع اكتمال نصاب المجلس أو حتى مقر انعقاده، ولكن غلب النقاش على مسألة توزيع المناصب والحقائب الوزارية”.
ووصف المصدر اجتماع أكثر من 50 نائبا أمس في فندق باب البحر بطرابلس بأنه محاولة لدرء الرماد في العيون، وإيهام الرأي العام بأنهم يبحثون عن مخرج سريع لعقد جلسة لمجلس النواب مكتملة النصاب، وتمنح الثقة للحكومة، بينما هم في الحقيقة يوجهون بوصلتهم نحو المناصب ومصالحهم الشخصية.
وكان مصدر مقرب من لجنة الترشيحات بالحكومة الجديدة -رفض الإفصاح عن هويته لدواعٍ خاصة- قد صرح لـ ” الساعة 24 ” ، أن النائب عمر تنتوش عن العزيزية ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، بات الأقرب إلى الحصول على حقيبة وزارة الاقتصاد في الحكومة المنتظر الإعلان عن تشكيلتها خلال اليومين القادمين.
وأكد المصدر نفسه، أن النائب ” تنتوش ” تحصل على تزكيات من بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة في ورشفانة بحثا عن مصالحهم وتقوية لمجموعتهم للحصول على امتيازات خاصة .
ويعد ” تنتوش ” من أعضاء مجلس النواب الذي وقف ودعم محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من منصبه ” الصديق الكبير ” ، واعترض على قتلاه من المصرف المركزي، وأحد الأعضاء الذين ساهموا في استمرار الكبير بعمله طيلة السنوات الماضية.
يشار إلى أن تنتوش يعتبر عضوا في لجنة الحوار السياسي، وترشيحه لهذا المنصب يتعارض مع ضوابط اللجنة التي تحظر على أعضائها تولي أي منصب في الحكومة المنبثقة عنها.
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