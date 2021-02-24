الكبير: اتفقنا بجلسة طرابلس التشاورية على ضرورة الحصول على 120 توقيعًا لعقد جلسة رسمية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المبروك الكبير إن جلسة النواب التشاورية في طرابلس أمس الإثنين ناقشت ضرورة الحصول على 120 توقيعًا من النواب بالموافقة على عقد جلسة رسمية.

الكبير وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أن نائبي عقيلة صالح فوزي النويري واحميد حومة وافقا على عقد جلسة برئاستهما حال الحصول على العدد المطلوب من التوقيعات، دون الاتفاق على مدينة أو توقيت محددين لعقد الجلسة، وسيتم الاتفاق على ذلك لاحقًا.

ونوه إلى أن الجلسة التي تم الاتفاق على عقدها ستخصص لمنح الثقة للحكومة وإعادة انتخاب الرئاسة، مشيرًا إلى أن مدينة سرت ليست محل توافق حتى بين لجنتي 5+5، وهو ما يعني أن عقد جلسة في سرت أمر لم يعد ممكنًا، وفق قوله.

الكبير شدد على أن الحصول على توقيع 120 نائبًا لن يكون صعبًا، وذلك بالنظر إلى أنهم وصلوا في السابق إلى أكثر من 127 نائبًا في غدامس، لا سيما أن العدد الحاصل في الوقت الحالي يتجاوز 120 نائبًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية