كاميرا المراقبة تقود إلى مرتكبي جريمة سرقة في طرابلس

قادت كاميرات مراقبة في أحد منازل مواطني طرابلس إلى مرتكبي جريمة سطو وسرقة لمنزله، على ما أفادت مديرية أمن العاصمة، اليوم الأربعاء.

وقالت المديرية في بيان، إن منزل المواطن «م» تعرض لعملية سطو وسرقة مبالغ مالية قيمتها 50 ألف دينار، ومصوغات ذهبية غير مقدرة بثمن، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة داخل منزله تم التعرف على اللصوص وإلقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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ونبهت المديرية إلى أهمية كاميرات المراقبة في تعزيز الأمن وضبط مرتكبي الجرائم.

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