مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار أمام بوابة معسكر المنشآت الحيوية في قصر بن غشير

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أكد مصدر مطلع أن انفجار وقع أمام بوابة معسكر المنشآت الحيوية في قصر بن غشير أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

وأضاف المصدر أنه قيل إن الانفجار ناجم عن مخلفات حرب، في حين أكدت مصادر أخرى أن الانفجار نتيجة قنبلة يدوية “رمانة”.

وشكك المصدر في مصداقية المعلومات إذ أن الانفجار وقع خارج المعسكر وتحديدا أمام البوابة متسائلًا هل منذ انتهاء المعارك في طرابلس أكثر من سنة ولاتزال إحدى مخلفات الحرب موجودة أمام البوابة.

وفي 28 يناير الماضي وقع انفجار داخل مقر مكتب سوق امسيحل للدعم المركزي أدى إلى مقتل اثنين تابعين لقوة الدعم وائل العماري ومحمد مختار المزوغي.

ولم يتم تحديد أسباب الانفجار حينها في الوقت الذي أكدت فيه مصادر محلية أن سبب الانفجار نتيجة قذيفة من مخلفات الحرب إلا أنه لم يتم تأكيد.

وسبق هذا الانفجار انفجار آخر وقع في الأكاديمية البحرية في جنزور أسفر عن مقتل آمر الأكاديمية البحرية العميد أحمد أيوب، والعميد سالم أبو صلاح، إضافة إلى شخص آخر، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح.

ووقع الانفجار في 20 يناير الجاري بعد ساعات من زيارة رئيس أركان قوات الوفاق، اللواء محمد الحداد لمقر الأكاديمية البحرية، الواقع على بعد 11 كلم من مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنطقة جنزور.