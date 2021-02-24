أبو زيد: من المرجح احتفاظ عقيلة برئاسة البرلمان مقابل حصول الجنوب على عدة حقائب سيادية

ليبيا – قال الباحث السياسي علي أبو زيد إن الجلسة الرسمية التي ستعقد بطرابلس وتضم النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، لن تكون نهاية حالة الانقسام في مجلس النواب، خاصة في ظل الحديث عن وجود صفقة بين عقيلة صالح وممثلي السلطة الجديدة وبعض نواب الجنوب، بحسب زعمه.

أبو زيد أضاف في تصريح لموقع “عربي 21” القطري: “لذلك فإن إزاحة عقيلة عن رئاسة البرلمان ستكون فيه صعوبة كبيرة، والأرجح أن يتم مناقشة منح الثقة للحكومة”.

وتابع: “وفق ما تم تسريبه من معلومات تفيد باحتفاظ عقيلة برئاسة المجلس مقابل حصول الجنوب على عدة حقائب سيادية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية