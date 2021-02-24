دبلوماسي تونسي سابق: الاقتصادان التونسي والليبي يكملان بعضهما

ليبيا – رأى أحمد ونيس وزير الخارجية التونسي السابق أن تونس ستستفيد قطعًا من عودة السلام إلى ليبيا. لافتًا إلى أن مزايا السلام تفوق الجانب الاقتصادي، وهي مسالة استراتيجية.

ونيس قال في تصريح لصحيفة “العرب” أمس الثلاثاء: إنه رغم ما تعرضت له الدبلوماسية التونسية من انتقادات بسبب حضورها الضعيف في الملف الليبي الذي اكتفى بدور الوسيط المحايد، إلا أن المساهمة التونسية كانت كبيرة في الأزمة.

واعتقد الدبلوماسي التونسي السابق أن تنشيط العلاقات الاقتصادية من الخيارات الطبيعية بين البلدين، فالاقتصادان التونسي والليبي يكمّلُ بعضهما البعض، خاصة في اليد العاملة والمواد الزراعية.

كما أشار إلى أن تونس لم تكن محايدة، بل كانت محايدة بشكل إيجابي، وكانت تنصح الفرقاء الليبيين بعدم الاحتكام للتبعية نحو الدول الأجنبية والالتفاف حول قرار داخلي لتجنب تأثيرات التدخل الخارجي، مضيفًا أنها لم تقف متفرجة على الأزمة، بل تحركت واستضافت حوارات وما زالت تستضيف الليبيين على أرضها في حوارات أخرى.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية