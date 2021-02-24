سيالة يبحث مع سفير الجزائر العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة مع سفير الجزائر لدى ليبيا، كمال حجازي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقد اللقاء في ديوان الوزارة بطرابلس اليوم الأربعاء، وتناول أيضا سبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، حسب بيان إدارة التواصل الخارجي بالخارجية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الثلاثاء، قدم سيالة التهنئة إلى رئيس النيجر الجديد محمد أبوعزوم، على فوزه في الانتخابات الرئاسية، والتي جرت يوم الأحد الماضي، وأعلنت نتائج الفرز الإثنين الماضي، متمنيا الاستقرار والأمان لجمهورية النيجر.

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