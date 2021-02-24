«نورلاند»: طالبت «عقيلة» بسرعة عقد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

أكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أنه بحث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح حساب السفارة الأمريكية على سلسلة تغريدات على، تويتر، أن “السفير نورلاند تحدث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم للتأكيد على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن”.

وتابع أن “رئيس مجلس النواب قال إنه يشاطر «نورلاند» الرأي القائل بأنّه يتعيّن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد”، مشيرًا إلى أنه “يجب على الحكومة احرام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة”.

وختم بيان السفارة موضحًا أنه “الولايات المتحدة تدرك أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام”.