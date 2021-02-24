جلالة يناقش مع مسؤولين أممين احتياجات جنوب طرابلس «الملحة»

ناقش وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في حكومة الوفاق الدكتور يوسف جلالة، مع الأمين العام المساعد ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى ليبيا جورجيت جانيون، و نائب رئيس وكالة الأمم المتحدة للهجرة في ليبيا مات هوبر، «الاحتياجات الملحة بمناطق جنوب طرابلس، وتعزيز جهود عودة أهالي تاورغاء، ومواجهة تحديات العودة في مجالات البنية التحية».

واستعرض جلالة خلال اللقاء، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، جهود حكومة الوفاق ووزارة النازحين في المجال الإنساني، وألية عمل الوزارة ودورها الفني الاستشاري في ملف النازحين والمصالحة الوطنية، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

– جلالة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستعرضان تحديات العمل الإنساني والنازحين في ليبيا

ورحبت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى ليبيا بـ«استمرار جهود وقف إطلاق النار، والسماح للعاملين في المجال الإنساني بتقديم الخدمات الضرورية لمستحقيها».

ومنتصف فبراير الجاري، استعرض جلاله، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقيم، جيراردو نوتو، التحديات التي تواجه العمل الإنساني في ليبيا والنازحين. كما تطرق اللقاء إلى جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال صندوق دعم الاستقرار، بتوفير الدعم الفني واللوجيستي، وبناء القدرات في كل مناطق ليبيا للشباب والمرأة، ودعم مفوضية الانتخابات، وتوطين مشاريع دعم للبلديات المستضيفة للنازحين، تشمل مدينة تاورغاء

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