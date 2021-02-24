نورلاند وصالح يؤكدان على أهمية عقد جلسة البرلمان

ناقش السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، للتأكيد على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت السفارة الأمريكية، أن عقيلة صالح، أكد لنورلاند، بإنه يشاطره الرأي حول مسؤولية مجلس النواب في هذا الصدد.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

وتدرك الولايات المتحدة أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام

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