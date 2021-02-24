الناطق باسم بلدية سرت يوضح الوضع الصحي والخدمي في المدينة

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل إن الوضع الوبائي بالمدينة كغيره بالمدن الليبية، وتسجل اللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا وفيات ومصابين وحالات شفاء.

وأوضح الأميل لـ”خبار ليبيا24 اليوم الأربعاء، أن اللجنة الطبية تعمل على قدم وساق وفقاً لإمكانيتها المحدودة، وتحتاج إلى دعم وإمكانيات بقسم العزل ( مختبر pcr) وتوفير مشغلات.

وأكد الناطق باسم البلدية أن مدينة سرت سجلت منذ بداية الجائحة وانتشار الفيروس أكثر من 500 إصابة و 40 حالة وفاة منذ شهر مارس من العام الماضي، وحالات شفاء في تزايد.