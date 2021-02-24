«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب، الدكتور محمد المنفي، برقية تهنئة من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس في إيجاز صحفي، حصلت «الساعة 24» على نسخة منه: “جاءت تلك البرقية بمناسبة انتخاب المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة”.

وأشاد الرئيس الفلسطيني خلال البرقية، بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين ليبيا وفلسطين، مؤكدا الحرص الدائم على تقويتها وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.