وصول أكثر من 2000 سيارة لميناء مصراتة

استقبلت الأرصفة التجارية في ميناء مصراتة سفينة نقل السيارات HOEGH NEW YORK التي تحمل رقم الرحلة 125

ووفقا لبيان نشرته شركة الفلك المشحون للتوكيلات الملاحية فإن السفينة رست وعلى متنها 2455 سيارة مستوردة من السوق الكورية، إذ شرعت الفرق الفنية في تفريغ حمولتها منذ ساعات في الحظيرة المخصصة بالقرب من مستودعات شركة البريقة للغاز.

وكانت قد وصلت في وقت سابق، سفينة نقل السيارات “قلوفس”، وعلى متنها أكثر من 2200 سيارة مستوردة من السوق الآسيوية إذ تم تفريغ أكثر من 1100 سيارة بالميناء واتجهت بقية الشحنةِ صوبَ ميناء بنغازي

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