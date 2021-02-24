الخوجة: غالبية النواب اتفقوا على ضرورة تغيير رئاسة المجلس

كشفت عضو مجلس النواب الموازي، أسماء الخوجة، أن أمر تغيير رئاسة المجلس، “مطروح بقوة الآن، ويتفق عليه أغلب النواب، خاصة بعد وصول الأغلبية إلى العاصمة من أجل حضور الجلسة الرسمية وعلى رأسهم النائبان الأول والثاني.

وقالت الخوجة في تصريح صحفي إنه تم الاتفاق على توفير النصاب لعقد جلسة رسمية برئاسة النائبين قريبًا، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه دعوة رسمية للأعضاء قبلها بعد تحديد المكان والزمان، وعلى رأس محاور الجلسة سيكون منح الثقة للحكومة.

كما كشفت الخوجة أن “الأعضاء الموجودين في العاصمة عقدوا جلسة برئاسة النائب الأول، فوزي النويري والثاني حميد حومة، وبحضور أكثر من 50 نائبًا، وكانت جلسة تشاورية من أجل بحث كيفية منح الثقة للحكومة الجديدة وآلية ذلك”.

واعتبر العديد من المراقبين للمشهد الليبي، أن تأخر عقد جلسات مجلس النواب لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة، هو نوع من “المماطلة” التي يقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لتحقيق أهدافه الخاصة التي من بينها ضمان استمرار وجوده على رأس النواب خوفًا من الإطاحة به إذا اكتمل النصاب الدستوري للمجلس، وأيضًا ما وصفه البعض بمحاولة “ابتزاز” الحكومة الجديدة

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