نورلاند لـ عقيلة صالح: لابد من عقد جلسة للنواب لمنح الثقة للحكومة بأسرع وقت

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لبحث آخر الأوضاع في ليبيا .

وأوضحت السفارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن نورلاند أكد خلال الاتصال على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت السفارة إلى أن نورلاند أوضح أت تصويت مجلس النواب على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وكان قد أكد عدد من المراقبين أن تأخر عقد جلسات مجلس النواب لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة، هو نوع من المماطلة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لتحقيق أهدافه الخاصة التي من بينها ضمان استمرار وجوده على رأس النواب خوفًا من الإطاحة به إذا اكتمل النصاب الدستوري للمجلس.

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