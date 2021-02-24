«سيالة» يبحث مع سفير الجزائر سبل التعاون المشترك في جميع المجالات

عقد وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة لقاء مع سفير الجزائر لدى ليبيا، كمال حجازي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، وذلك حسب بيان إدارة التواصل الخارجي بالخارجية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأيضا، قدم سيالة وأمس الثلاثاء، التهنئة إلى رئيس النيجر الجديد محمد أبوعزوم، على فوزه في الانتخابات الرئاسية، والتي جرت يوم الأحد الماضي، وأعلنت نتائج الفرز الإثنين الماضي، متمنيا الاستقرار والأمان لجمهورية النيجر