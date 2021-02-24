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بعد عملية سطو على 3 شاحنات.. البريقة تناشد بتوفير الحماية الأمنية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناشدت شركة البريقة لتسويق النفط الجهات الأمنية بتوفير الحماية لكافة شاحناتها والسائقين والعاملين فيها بعد عملية سطو حصلت على ثلاثِ شاحنات أمس الثلاثاء.

وأوضحت الشركة، أن الشاحنات كانت محملة بزيوت محركات السيارات وكانت في طريقها من شركة الزاوية لتكريرِ النفط باتجاه مستودعات البريقة في طربلس ومصراتة.

وأشارت شركة البريقة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، إلى أن الكمية التي تعرضَت للسطو تبلغ 1800 صندوق من زيت الثريا 50/20 و 720 صندوقا من زيت سهيل 40 وكانت البريقة قد خفضت سعر لتر الزيت إلى 10 دنانير ورفعت جودة الكثافة فيه ليعمل داخل المحرك حتى مسافة 8000 كيلومتر.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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