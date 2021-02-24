الأرصاد: طقس متقلب ورياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء تأثر مناطق غرب البلاد برياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 15 و25 درجة مئوية.

ففي رأس اجدير – سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي، فالطقس قليل الغيوم، التي تتكاثر أحيانا، والرياح شرقية ثم جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية.

وأما الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة، فالطقس قليل الغيوم، تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية.

وعلى الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، الطقس قليل الغيوم، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية.

بينما الكفرة – السرير- تازربو الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24