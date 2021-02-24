الهجرة الدولية تقدم مساعدات لنحو 200 مهاجر في الكفرة

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تقديم مساعدات غير غذائية على 191 مهاجرا غير شرعي في الكفرة، مبينة أن المساعدات تمثلت في أغطية ومفروشات وملابس.

جاء ذلك بعد نداء الاستغاثة الأخير الذي أطلقه رئيس مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين الكفرة “محمد الفضيل” وذلك بعد عملية تحرير عدد 156 لاجئا من الجنسيتين الإرترية والصومالية كانوا محتجزين داخل أحد السجون بمدينة الكفرة.

وناشد الفضيل باقي المنظمات المحلية والدولية والحكومة بالإسراع في توفير مواد غذائية وكل ما يلزم خاصة وأنه من بين المهاجرين أطفال ونساء.

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