صالح ونورلاند يؤكدان أهمية عقد جلسة للبرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة

عقد مجلس النواب جلسة للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن، تم التأكيد عليها أيضا خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع السفير الأمريكي، لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وحسب السفارة الأمريكية لدى ليبيا فقد أبدى المستشار صالح تأييده للرأي القائل إنه يتعين على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

وأكدت السفارة الأمريكية أهمية تصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة للمضي نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.

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