الماوي لـ صالح: استقيل وليبيا لن تنقسم

طالب المحامي عصام الماوي، رئيس المجلس الأعلى للحريات وحقوق الإنسان سابقا، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب بالاستقالة من منصبه .

وقال الماوي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن “صالح يقول: (إن استقالته أو إقالته سوف تؤثر على وحدة البلاد وسوف تخلق مشاكل)”.، مضيفا وأنا أقول له وعلى مسؤوليتي، إن استقالته أو إقالته، متى ما حدثت إحداهما، فلن يحدث شيء، ولن تنقسم ليبيا ولن يخوض البرقاويين حرباً أهلية من أجل بقائك في منصبك كرئيس لمجلس النواب العاطل عن العمل منذ سنوات، فأطمئن إن كان ذلك ما يشغل بالك وما يحول بينك وبينها.

وأكمل الماوي أنه “لذلك إن كان في نيتك الوفاء بعهدك والالتزام بما طرحته في المبادرة وما أسميتهُ (المثالثة) فالوقت مناسب لكي ترمي الاستقالة على وجه ستة مليون ليبي، وإن نويت ذلك فأعقلها وتوكل وسوف يحفظ لك التاريخ التزامك بالمبدأ”.

واستطرد “فقد اجتهدت وحاولت وهو -حق مشروع – في الوصول لرئاسة المجلس الرئاسي، ومن أجله حاورت العديد من الفاعلين -وهم شهود أحياء- ودفعت بأسماء معينه لتكون ضمن ملتقى الحوار -وقد تركك بعضهم- وقبلت بقائمة يقودها فتحي باشاغا”.

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