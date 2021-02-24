شركة الكهرباء: سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 750 مترا على خط المشروع أنغام

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 750 مترا بعد الاعتداء على خط المشروع أنغام من فرعية التجفيف، وهو ما تسبب في فصل التغذية على نحو 10 محولات ومحطة أرضية.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن هذا التعدي تسبب في انقطاع الكهرباء على أجزاء واسعة من المنطقة بدائرة توزيع الحي الصناعي.

«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الأربعاء 24 فبراير 2021)

ولفتت الشركة إلى أن «معاناة تستمر، والاعتداءات متكررة على مكونات الشبكة العامة، ما يتسبب في عدم استقرار شبكة التوزيع وضعفها وانقطاع الخدمة»

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