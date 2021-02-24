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شركة الكهرباء: سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 750 مترا على خط المشروع أنغام

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 750 مترا بعد الاعتداء على خط المشروع أنغام من فرعية التجفيف، وهو ما تسبب في فصل التغذية على نحو 10 محولات ومحطة أرضية.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن هذا التعدي تسبب في انقطاع الكهرباء على أجزاء واسعة من المنطقة بدائرة توزيع الحي الصناعي.

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ولفتت الشركة إلى أن «معاناة تستمر، والاعتداءات متكررة على مكونات الشبكة العامة، ما يتسبب في عدم استقرار شبكة التوزيع وضعفها وانقطاع الخدمة»

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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