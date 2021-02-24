بن شرادة يدعو لإرجاء ملف تغيير رئاسة مجلس النواب لحين منح الثقة للحكومة الجديدة

دعا عضو ما يسمى بمجلس الدولة، سعد بن شرادة، أعضاء مجلس النواب إلى إرجاء الحديث عن رئاسة البرلمان لحين منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأكد بن شرادة، في تصريحات صحفية أن الدعوة لتغيير رئاسة المجلس حاليا تعرقل جهود منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى ضرورة توحيد البرلمان الذي يشترط نوابه تغيير رئاسته، وهو ما يرفضه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مُعربًا عن أمله في أن يمنح المجلس الثقة للحكومة الجديدة.

واعتبر العديد من المراقبين للمشهد الليبي، أن تأخر عقد جلسات مجلس النواب لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة، هو نوع من “المماطلة” التي يقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لتحقيق أهدافه الخاصة التي من بينها ضمان استمرار وجوده على رأس النواب خوفًا من الإطاحة به إذا اكتمل النصاب الدستوري للمجلس، وأيضًا ما وصفه البعض بمحاولة “ابتزاز” الحكومة الجديدة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24