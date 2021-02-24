ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 February, 2021

ناشدت شركة البريقة لتسويق النفط الجهات الأمنية بتوفير الحماية لكافة شاحناتها والسائقين والعاملين فيها بعد عملية سطو حصلت على ثلاثِ شاحنات أمس الثلاثاء.

وأوضحت الشركة ،في بيان ،أن الشاحنات كانت محملة بزيوت محركات السيارات وكانت في طريقها من شركة الزاوية لتكريرِ النفط باتجاه مستودعات البريقة في طربلس ومصراتة.

وأشارت شركة البريقة، إلى أن الكمية التي تعرضَت للسطو تبلغ 1800 صندوق من زيت الثريا 50/20 و 720 صندوقا من زيت سهيل 40 وكانت البريقة قد خفضت سعر لتر الزيت إلى 10 دنانير ورفعت جودة الكثافة فيه ليعمل داخل المحرك حتى مسافة 8000 كيلومتر.