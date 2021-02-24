ليبيا
فصل التغذية على 10 محولات بسبب سرقة أسلاك ضغط عالي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
24 February, 2021
أعلنت الشركة العامة للكهرباء ،عن تسجيل إعتداء على خط المشروع أنغام من فرعية التجفيف وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة ( 750 متر ) .
وقد تسبب هذا الاعتداء في فصل التغذية على نحو 10 محولات ومحطة أرضية وانقطاع الكهرباء على أجزاء واسعة من المنطقة بدائرة توزيع الحي الصناعي .
و أكدت الشركة أن مسلسل الاعتداءات على مكونات الشبكة العامة ،مستمر ، تتسبب في عدم استقرار شبكة التوزيع وضعفها وانقطاع الخدمة.
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