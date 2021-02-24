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حلقة نقاش حول الحكومة الليبية المرتقبة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

نظّمت جمعية أصدقاء اليونيسكو صباح اليوم حلقة نقاش حول الحكومة الليبية المرتقبة( التحديات والأولويات ومتطلبات النجاح)، بالتعاون مع مكتب الثقافة بالمدينة.

وشارك في المناقشات كتاب وأدباء ومثقفين من المدينة، إضافة لعدد من الصحفيين المحليين فيها، دار الحوار بينهم حول التحديات التي تواجه الحكومة المرتقبة والأولويات التي يجب أن تتنبه لها وتبدأ بمعالجتها، ومتطلبات تحقيق تلك الأولويات.
  وقالت مدير مكتب الثقافة سبها حميدة لملوم لأخبار ليبيا24، إن هذه الحوارية جاءت لمحاولة التعرف على التحديات التي قد تواجه الحكومة المرتقبة، ومالذي قد يكتسبه الجنوب من خدماتها ومشاريعها خلال فترة ولايتها والتي تستمر لأشهر قبل الانتخابات.
  وأوضحت لملوم إن هذه الحلقة اهتمت خصوصا بوضع الجنوب في التشكيلة الحكومية المقبلة، وكيفية دعم ابناء المنطقة في هذه التشكيلة ومطالبتهم بالمزيد لمنطقتهم وليبيا عامة.
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