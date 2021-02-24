مكتب التفتيش ومتابعة الأصول الثباتة يعالج أوجه القصور في القانون المالي

مع ندرة الموارد التي أصبحت تعاني منها ليبيا خلال العشر سنوات الماضية، ومع تعود الجهات التابعة للدولة على الصرف المفرط لهذه الموارد المتمثلة في استجلاب وشراء الأجهزة المختلفة والاثاث والسيارات، بصفة سنوية، دعت الحاجة إلى التفكير في التوجيه الأمثل للمصروفات ومتابعتها والرقابة عليها، حتى يتم خلق توزان ما بين المصروفات والموارد، لذلك طرحت وزارة المالية خلال الفترة الماضية عدد من الدورات التدريبية للتعريف بالأصول الثابتة وترسيخ ثقافتها في المجتمع، وحول هذا المصطلح واستحداث المكتب الذي يقوم بمتابعته التقينا بمدير مكتب تفتيش ومتابعة الأصول الثابتة الأستاذ محمد المكشر الذي استهل الحوار بتعريفه للأصول الثابتة قائلا: هي الأصول التي تمتلكها الجهة الحكومية، من أجل تقديم الخدمة وليس لغرض بيعها، ويكون عمرها الإنتاجي أكثر من سنة.

لأول مرة يطرح هذا المصطلح من خلال الدورات الأخيرة التي قامت بها وزارة المالية هل كان مغيب عن الطرح عن عمد: هذا المصطلح موجود، ولكن القانون المالي للدولة الليبية عندما تعرض له لم يذكره الأصول الثابتة في لوائحه المنظمة، وإنما ذكر الأصناف المستديمة، فالقانون المالي الذي صدر عام 1968 م، ذكرها بهذا المسمى، وعندما قام بتوصيفها قال: (هي الاصناف التي لا تنفذ بالاستعمال)، وقد جمع بين الملابس، والمدارس، وهذين الاثنين يوجد اختلاف كبير بينهما، فالمدارس تعني العقارات، وتحدث عن الأجهزة ووضع معها الملابس، لذلك لابد من تعديل القانون الخاص به ولائحته، وهي لائحة المخازن ويقع تحتها الأصناف المستديمة.هل يعني ذلك إنه منذ العام 1968 م لا توجد مادة أو لائحة تعرفه أو تنظم العمل به؟

نعم، هذا ما حدث بالفعل والمتعارف عليها لدينا في العمل الحكومي هو المخازن، ولكن في المخزن تستطيع أن تحتفظ بالأصل الثابت مثل الأجهزة، الأثاث، ولكن لا يمكن نحفظ به السيارات، أو العقارات، والأراضي، ويعد هذا قصور في القانون ولابد من تعديله، وليس في الأصول الثابتة فقط، وإنما القانون المالي بصفة عامة، إن ما يحدث في العالم من تطور تقني الأمر الذي جعل إمكانية إنهاء المعاملات عن طريق الايميل أو رسالة عبر الواتساب أو الفايبر، غير إننا في ليبيا مازلنا نعتمد على الدورة المستندية الورقية التي منها التقارير التي تعد عن الجرد السنوي في الجهات، لذلك نحن في وزارة المالية نحاول مواكبة ما يحدث في العالم والتوجه إلى الاستعانة بالميكنة في عملنا، وقمنا كخطوة أولى بعملية الجرد الالكتروني.

ما مدى مصداقية الجرد الإلكتروني؟ وكيف يمكن التخلص من قصة التلاعب به؟

لن يقوم الشخص المسئول بأي جهة كانت بالجرد بنفسه، ولكن هناك طرفان هما من يعتمدان ويوقعان على ما تم جرده، فالجرد السنوي هو اختصاص أصيل لوزارة المالية، حيث تقوم بتشكيل اللجان، والمواد في لائحة الحسابات، والمخازن وضحت كيف تتكون؟ وممن تتكون؟ وكم عددها؟ وقد يكون ما تقوم به بعض المؤسسات الحكومية من جرد بنفسها هو تجهيز للجان الجرد المشكلة من قبل الوزارة فيما بعد بالجرد والتأكيد على ذلك، وحتى وزارة المالية تقوم بتقديم تقاريرها لجهات تنفيذية، ورقابية، وهي رئاسة مجلس الوزراء، وديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية.

(لا نريد للملفات أن تضيع وسط الزحمة)

من خلال كلامك الآن نستطيع القول إن الأصول الثابتة مرتبطة بعملية الجرد؟

نعم، هذا صحيح، ولكن الاتجاه إلى الجانب الإلكتروني وطرح جرد الأصول الثابتة الكترونيا بدأ عام 2015 مع انبثاق الحكومة الليبية المؤقتة تم تشكيل الوزارات والتي منهن وزارة المالية التي تعتبر موازية لتلك التي في طرابلس، بدأنا في العمل، وكان الجرد تقليدي فيما سبق، وهنا كأننا لم نقم بعمل شيء، حيث كان الجرد يركز على الحسابات، وليس على الأصول، وحين نقوم بتحويله إلى الإدارة في طرابلس، يتم تحويل الملفات والمستندات إلى قسم المحفوظات، ويذهب مجهود عمل لشهرين ادراج الرياح، لان الملف يضيع وسط الزحمة، ولا أحد يطلع عليه، ويستقي منه المعلومات.

ما أهمية الجرد بالطريقة الإلكترونية، وحصر الأصول الثابتة؟

دعيني أضرب مثالا على ذلك، وصول جائحة كورونا إلى ليبيا ومحاولة تغطية النقص في أجهزة التنفس الصناعي من قبل وزارة الصحة، ومحاولة شراء أجهزة جديدة، لو أن وزارة الصحة، استشاروا وزارة المالية لأخبرتهم كم عدد الأجهزة؟ وأين توجد؟ والتي تعمل؟ وما تم تخريدها؟ وأين تم توزيعها؟ ربما يكون هناك توزيع خاطي للجهاز؟ إن هذه المعلومات كانت قد تساعد وزارة الصحة كثيرا، ولكانت غطت النقص الذي حصل في المستشفيات بسبب كورونا، إلى حين تقوم الدولة باستيراد أجهزة جديدة، أهمية الجرد الإلكتروني هو توفير المعلومة بشكل صحيح وسريع وإمكانية الوصول إليها من قبل جميع الجهات.

(الجرد الالكتروني أصل التطرق للأصول الثابتة)

كل ذلك الحديث الذي تقدمت به سلفا كيف أدى إلى استحداث الأصول الثابتة؟

كل ما سبق الحديث عنه هو من أجل أن أصل بك إلى إن الجرد هو الذي جعلنا نفكر في إنشاء مكتب التفتيش والمتابعة للأصول الثابتة، ففي عام 2015 قمنا بالجرد ووضعنا المستندات والأوراق في ملفات وقمنا بحفظها في قسم المحفوظات، ولكن كلجنة رئيسية عندما اردنا اعداد تقارير عن الجهات التي قمنا بجردها وجدنا أن هناك 400 جهة، وكلها أرسلت ملف كبير يصعب قراءته، ولأننا لو فعلنا ذلك سوف يدخل علينا جرد العام القادم، لو أن كل لجنة تقوم بتقديم تقرير صغير عن عملها مرفق مع هذا الملف، ستظل مهمة قراءته ومتابعته صعبة نظرا لان العدد كبير، وإضافة إلى قصة المهنية غير موجودة ، لأننا نحتاج الوصول إلى معلومة معينة لا يستطيع أن يفهمها الموظف لأنه غير مؤهل، لذلك توجهنا إلى الجرد الإلكتروني، وقمنا باتخاذ أول خطوة في ذلك عن طريق استخدام برنامج في جوجل وهو الاكسل شيت، ولكن كانت هناك صعوبة وعقبات واجهتنا في هذا العمل أن نسبة الخطأ فيها كبيرة مع صعوبة تعديلها ونحن نتعامل مع الأرقام التي لا تحتمل الأخطاء، الميكنة لم تزل في بدايتها وليست ذات كفاءة عالية كان ذلك عام 2016م، بعد ذلك توجهنا إلى تصميم وبرمجة منظومة خاصة بالجرد السنوي، ونستطيع التحكم بها عن طريق الإنترنت بحيث يستطيع أي عضو لجنة جرد في أي جهة أو مدينة يدخل بياناته، في أي وقت، وقمنا بعمل ورش عمل تدريبية حول هذه المنظومة حتى يستطيع الموظف معرفة ما هو المطلوب منه ، وحتى نستطيع أن نقوم بتكوين دليل بأسماء الأصول في الدولة، بعد أول عام لنا في الجرد الإلكتروني وجدنا أن هناك أخطاء كثيرة في تسمية أسماء الأصول، والتكرار والخلط بين الأسماء فقمنا بإنشاء دليل مركزي وخرجنا بعدد لابأس به من الاسماء وفي حالة عدم وجود الاسم مدرج يتواصل معنا بالرسائل الفورية في المنظومة، وقمنا بالاستعانة في تحديد هذه الاسماء خبراء في كل مجال.

كيف يتم تقسيم هذه الأسماء في المنظومة؟

المنظومة تعتمد على أربع بطاقات وهي: البطاقة الأولى الأراضي والمباني، الثانية السيارات ووسائل النقل، الثالثة الأجهزة والمعدات الكهربائية، الرابعة الأثاث والمفروشات، وهناك أصول أخرى ولكن ليس لديها تداول لدينا، لو بدأنا في حصرها سوف نتجه إلى أصول أخرى مثل الأصول البيولوجية كمزارع الابقار بمشروع غوط السلطان او حدائق الحيوانات، أيضا أصول التراث والنفائس، نحن فكرتنا الأولى الحصر ثم الجرد ثم نتابع، وقمنا بتقسيم الأصول في مجموعات، وأصبحت العملية أسهل لأن الحقول كلها موجودة ما على الموظف إلا الاختيار والتصنيف.

(نشجع كل جهة على حصر أصولها الثابتة)

ما الفرق بين الحصر والجرد؟

الحصر هو ادخال الأصول، والجرد هو المقارنة بين الاصول التي كانت موجوده العام السابق، والموجودة حاليا مع عدم الاهمال في تقييم حالتها ومستلمها ومكانها, من خلال طرح فكرة الجرد الإلكتروني إننا نشجع ونرغب في وضع كل جهة لأصولها الثابتة ثم بعد ذلك نراقب ونتابع هذه الأصول، بدأنا من خلال الحصر عن طريق المنظومة، والتعرف على العينة التي نعمل عليها، وأصبحت لكل بطاقة خصوصيتها، ونقيم حالة الاصل بحسب استعماله هل هو جيد أم ممتاز أم هو خردة، وهنا يحدث أن بعض الجهات تشتري أجهزة حاسوب سنويا ولا يوجد من يحاسبه على الأجهزة التي اشتراها العام الماضي، لذلك لابد من المتابعة للأصل والمشتريات هنا يتضح ويأتي دور المكتب بانه يقوم بمتابعة الأصول الثابتة من الشراء والاقتناء والاستخدام وصولا إلى نهاية عمره وتخريده .

(توطين أهمية الأصول الثابتة لدى الموظف والمواطن)

ما أسباب عدم تطبيق هذا الإجراء قبلا على المؤسسات؟

هناك قصور في القانون المالي للدولة نحن نعمل على الأساس النقدي، وهي تحميل كل سنة بإيراداتها ومصروفاتها، هناك شيء اسمه مجمع استهلاكي، بمعنى تقسم قيمة الأصل على عدد سنوات عمره الإنتاجي، وهذا لا يتم تطبيقه ويسمى مبدأ الاستحقاق ,ومن هنا جاءت فكرة المتابعة من أجل معالجة القصور الموجود في القانون، و التوجيه الأمثل للمصروفات في هذا الوقت لأن الموارد أصبحت نادرة، الميزانية قبل كانت أفضل بكثير أما الآن الحاجة دعتنا للتفكير في كيفية الاستثمار الأمثل للموارد، وكيف يمكن الاستفادة منها.

نعم اخبرتنا ما الأسباب التي أدت إلى استحداث مكتب التفتيش والمتابعة على الأصول الثابتة، إذا كيف كانت رد الفعل حول المقترح عندما تم تقديمه للوزارة؟

قدمنا مذكرة عرض للوزارة بخصوص إنشاء هذا المكتب، غير إنه جاء الرد بأن مقومات استحداث مكتب مثل هذا ليست متوفرة الآن، وكان ردا سليما، إذ طلبوا منا العمل على التأسيس له وتطوير الفكرة ومن ثم سيتم التفكير في استحداث المكتب لأن الوزارة بهذا العمل تقوم بإنشاء مكتب جديد في منظومتها لم يكن موجودا من قبل، تم تقديم المقترح من جديد بناء على كل ما سبق إلى الوازرة عام 2019 م، وبدأ العمل به عام 2020م.

لماذا مكتب وليس إدارة؟

من المفترض أن يكون إدارة، ولكن المكتب يحمل ذات اختصاصات الإدارة، وربما حتى أكثر منه بمعنى أن المكتب توجد تحته إدارات أخرى ، ثم تم وضع المهام، وصدر بها قرار رقم 608 عن مجلس الوزراء، حيث أقر المهام التي يمكن أن ينفذها المكتب، والتي من ضمنها اقتراح دورة مستندية للأصول الثابتة، ومنظومة لمتابعة الأصول الثابتة تم برمجتها، وإطلاقها والتواصل مع مصلحة الأملاك العامة من أجل حصر أملاك وعقارات الدولة الليبية، وأقرر مبدأ التعاون مع جميع الجهات الحكومية، بحيث تتعاون معنا، ولا تحجب عنا أي معلومة، ونقدم تقارير دورية لمتخذ القرار حتى يكون على علم بحجم هذه الأصول، ولتأهيل الموظفين في هذا الجانب قمنا بعمل ست دورات تدريبية استهدفنا فيها اغلب الوزرات وتم منحهم كلمة مرور حتى نستطيع القيام بعمل تقارير دورية حول الأصول والمحافظة عليها من سوء الاستخدام والتصرف فيها بدون وجه حق، كما ينظم ويراقب المكتب تخريد الاصول وحصرها في الجهات الحكومية استعداد لتنفيذ اللوائح المنصوص عليها بالخصوص ,في الختام إن ما تسعى إليه وزارة المالية والتخطيط باستحداث المكتب هو احكام الرقابة على الاصول الثابتة إيمانا منها بأهميتها في تقديم الخدمة المباشرة للمواطن فالأصول الثابتة هي (المستشفيات والمدراس والجامعات, وسيارات الاسعاف والشرطة والمطافئ والطائرات, والاجهزة والمعدات الطبية)لذا وجب علينا المحافظة عليها والحد من اهمالها وسوء استخدامها، وتوطين هذه الاهمية لدى المواطن بصفة عامة والموظف بصفة خاصة.