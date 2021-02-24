الشيباني: عقيلة صالح خرق قانون مجلس النواب ويمكن عقد جلسة قانونية دون حضوره

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، اليوم الإثنين، أن أعضاء مجلس النواب سيعقدون جلسة تشاورية برئاسة نائبي رئيس المجلس لبحث المستجدات وبحث مكان عقد الجلسة وجدول الأعمال، مؤكدا أنه لن تكون هناك جلسة لمجلس النواب في صبراتة.

وأوضح الشيباني في تصريحات صحفية أن هناك اختلافات في الرؤى بين الأعضاء حول أولويات الجلسة القادمة، حيث يرى البعض منح الثقة للحكومة الجديدة، بينما يرى آخرون أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة تشكيل المجلس وانتخاب رئاسة جديدة.

وأكد الشيباني أن الأهم أمام مجلس النواب هو استحقاق تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي في الإعلان الدستورية، موضحًا أنها الآن بلا قيمة دستورية أو قانونية، مشيرًا إلى أن وجود سرت في الاتفاق وإذا تم تضمينه في الإعلان الدستوري يصبح وجود الحكومة واجتماع البرلمان بها قانونيًا.

وأشار الشيباني إلى أن حضور نائبي رئيس المجلس للجلسة يمكّن من الاتفاق وحسم مكان عقد جلسة البرلمان لتصبح صحيحة قانونًا بحسب لوائح المجلس، لافتا إلى أن مكان عقد الجلسة مازال محل خلاف بين من يرى عقدها في سرت أو غدامس، وبين من لا يزال يصر على صبراتة، معتقدًا أن الأمور أصبحت ميسرة بعد تفاهم نائبي الرئيس مع نواب طرابلس.

وأوضح الشيباني أن رئيس المجلس عقيلة صالح، شكل لجنة من نواب طبرق لبحث إمكانية عقد جلسة مجلس النواب في سرت، خاصة مع توافر إمكانيات عقدها لوجستيًا، مشيرًا إلى أن الأحاديث مازالت متضاربة وغير واضحة بهذا الشأن، خاصة بعد التواصل مع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” وتأكيدها عدم إمكانية هبوط الطائرة في مطار سرت.

وأشار الشيباني إلى أن أغلبية الأعضاء عاقدين العزم على عقد جلسة صحيحة لمنح الثقة للحكومة وهناك مزاج عام لعقد الجلسة رغم تشتت الأعضاء، وذلك حتى لا تتعرض الحكومة لإشكاليات قانونية تسمح بالطعن فيها من قبل المتربصين بها والذين يريدون لها أن تتعثر.

وعقب الشيباني على حديث عقيلة صالح بشأن ضرورة حضوره جلسة البرلمان أو موافقته على عقدها، قائلا إن هذا الكلام غير صحيح، موضحًا أنه بإمكان صالح منفردًا عقد جلسة وكذلك النائبين أو أحدهما في غياب الرئيس، طبقا للمادة 14 من قانون مجلس النواب، مشيرا إلى أن صالح تغافل عن المادة 177 التي لا تتيح له الترشح لأي منصب حيث خرق المادة وترشح لمنصب الرئاسي.

ولفت الشيباني إلى أن هناك تواصل مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أن الرئاسي لا يحتاج إلى منح الثقة من البرلمان ولكن سيتم تضمينه في الإعلان الدستوري.

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