ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

24 February, 2021

تابعت اللجنة المشكلة لرعاية اسر الشهداء والجرحى والمفقودين بالقوات المسلحة الليبية خلال الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء بمدينة هون كيفية حصر وتسجيل وتوثيق اسر الشهداء والجرحى والمفقودين والاجراءات اللازمة لتقديم الخدمات لها .

ضم الاجتماع رئيس اللجنة العميد بشير الناجح ومدير فرع التوجيه المعنوى وغرفة عمليات الجفرة والحسابات العسكرية ومدير مكتب ادارة الشهداء بالجفرة ومديرة مكتب شؤون المرأة بالمنطقة الوسطى رئيسة المسح الميداني وعددا من المؤسسات الاهلية .

واكد العميد بشير الناجح خلال الاجتماع بان 80 ‎%‎ من الاحتياجات قد تم توفيرها التي ستكون تحت تصرف اللجان الفرعية التي سيتم اختيارها من داخل كافة المناطق الليبية لدرايتهم بظروف واحوال هذه الفئة وذلك من خلال اجراءات دقيقة وموثقة بشكل رسمي من خلال نماذج اعدت لهذا الغرض .. مشيرا على ان هذه اللجان ستضم من بينها اخصائيين اجتماعيين ونفسيين لتقديم الدعم المعنوي اللازم .

واشار الى ان مقترحات قدمت لاقامة اسواق شعبية ومصرف خاص ومستشفيات خاصة بهذه الشريحة ، وايضا مشروع زواج جماعي لافراد القوات المسلحة من اخوة وابناء الشهداء والجرحى والمفقودين من الذكور والاناث .

وقال ” الناجح ” بانه تم جلب 4000 شتلة غابات ضمن حملة التشجير التي تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع قطاع الزراعة والمؤسسات الاهلية لزراعتها حول سد الوشكة جنوبي مدينة سوكنة ، مشيرا الى انه سيتم توزيع عشرة الاف شتلة من اشجار الغابات على منطقتي سبها وتمنهنت ضمن هذه الحملة .