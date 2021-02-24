عبد الكبير : تونس أضاعت البوصلة في الملف الليبي

قال المحلل السياسي مصطفى عبد الكبير، اليوم الأربعاء، إن تونس أضاعت البوصلة في الملف الليبي، وهي ليست قادرة على تصويبها وإصلاح ما أفسدته سنوات الحرب، مشيرا إلى أنها تحتاج هيئة مختصة موسعة تشرف على الملف الليبي لتجاوز ذلك الأمر

وأعرب عبد الكبير في تصريحات صحفية عن أمله في عودة الحركة الاقتصادية بين البلدين، وعودة العمالة التونسية إلى السوق الليبية، التي ستشكل تغيرًا نوعيًا مباشرًا في الاقتصاد التونسي الذي يعاني من الركود.

وأشار عبد الكبير إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة لو كتب لها الخروج إلى النور ستكون حكومة إعادة قطار الاقتصاد الليبي إلى سكته، قائلا إنها حكومة إعادة الإعمار.

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