إعادة الإعمار.. ذريعة تركيا للبقاء في ليبيا والاستيلاء على ثراوتها

أكد سفير تركيا بتونس رفيق علي اونانير خلال لقائه رئيس الحكومة التونسي هشام مشيشي، صباح اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على أهمية التعاون بين ليبيا وتركيا وتونس بهدف إعادة إعمار ليبيا

وأفادت رئاسة الحكومة التونسية في بلاغ، أن سفير تركيا أكد على أهمية مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى ضرورة تطوير التعاون الثلاثي بين كل من تركيا وتونس وليبيا بهدف المساهمة في إعادة إعمار ليبيا، خاصة بعد تنصيب المجلس الرئاسي الجديد وانتخاب رئيس حكومة جديد

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