الشحومي: الأزمات تعصف بشدة في النظام المصرفي الليبي

أكد المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي، اليوم الأربعاء، أن الأزمات أصبحت تعصف بشدة في النظام المصرفي الليبي الرسمي ما يدفع بقوة إلى انهيار شامل، موضحا أن المقاصة وإرجاع الصكوك ورفض تسويتها بين أعضاء النظام المصرفي الرسمي هي إجراءات أساسية لتحقيق معالجات شاملة وحقيقية وإنقاذ النظام المصرفي الليبي.

وأكد الشحومي في تصريحات صحفية أن هناك أهمية كبيرة لدمج المنظومة المصرفية غير الرسمية في الدورة النقدية، لتكون جزءًا منها وليست منافسة لها، وأن تكون عملية الدمج وفقًا لقواعد ترسخ الحرية الاقتصادية ورفع القيود الكمية وتحرير الأسعار بالدرجة الأولى.

و اعتبر الشحومي أن باقي الخطوات تأتي تباعًا في إطار برنامج يشترك في إعداده المصرف المركزي الموحد، والمصارف التجارية الرسمية وغير الرسمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24