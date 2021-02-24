السفير الألماني يتفق مع النويري على ضرورة احترام خارطة الطريق المؤدية إلى الانتخابات

قال سفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا أنه اتفاق خلال اتصال هاتفي أجراه مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري «على ضرورة احترام خارطة الطريق الانتخابية المؤدية إلى الانتخابات في 24 ديسمبر».

وأضاف أوفتشا في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأربعاء أنه اتفاق مع النويري أيضا «على أهمية دور مجلس النواب في إعطاء الثقة للحكومة المتوقعة» في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، واصفا اتصاله مع النويري بأنه «بناء».

ولايزال الخلاف قائما بين أعضاء مجلس النواب بشأن مكان الذي يعقد فيه المجلس اجتماعه مكتملا وكذلك جدول أعمال الجلسة وما إن كانت ستخصص لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية أولا أم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.

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