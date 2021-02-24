اختتام النسخة الثانية من مسابقة عصارة كتاب بصحيفة فسانيا بسبها

أخبار ليبيا24

وأوضحت عضو لجنة التحكيم بمسابقة عصارة كتاب بشرى عبدالقادر لأخبار ليبيا24، إن هذه المسابقة استمرت على مدار عدة أسابيع، وكان فيها باب التسجيل متاحا للجميع من محبي القراءة والكتابة، كما شملت كل المتابعين والمهتمين من مختلف المدن الليبية، حيث شارك متسابقون من سبها وسرت وزليتن وغدوة ووادي الشاطئ.