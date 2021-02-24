سفير تركيا بتونس يبحث مع «المشيشي»  إعادة إعمار ليبيا

بحث سفير تركيا بتونس رفيق علي أونانير، خلال لقاء جمعه اليوم الاربعاء مع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، ضرورة تطوير التعاون الثلاثي بين كل من تركيا وتونس وليبيا.

وعقد سفير تركيا بتونس رفيق علي أونانير، لقاءه اليوم الاربعاء مع رئيس الحكومة التونسية، بقصر القصبة، بمناسبة انتهاء مهامه، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأبرز السفير التركي، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، ضرورة تطوير التعاون الثلاثي بين كل من تركيا وتونس وليبيا.

وأضاف أن اللقاء بهدف المساهمة في إعادة إعمار ليبيا، خاصة بعد تنصيب المجلس الرئاسي الجديد وانتخاب رئيس حكومة جديد.

ونوّه رئيس الحكومة بعلاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين تونس وتركيا، مشددا على عراقتها ومتانتها.