“الصليب الأحمر”: الهلال الأحمر الليبي يلعب دورا أساسيا في عملياتنا الإنسانية المشتركة

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، الأربعاء، أن الهلال الأحمر الليبي يلعب دورا أساسيا في عملياته الإنسانية المشتركة لمساعدة وحماية الأشخاص الأكثر تضررا من النزاع.

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أنه في إطار تعزيز كفاءة التعاون، بدأ اليوم الأربعاء، الجلسات التدريبية لمجموعة متطوعي الهلال الأحمر- فرع سبها حول كيفية تقييم حاجات الفئات المتضررة من النزاع في المجتمع.

وتابعت اللجنة أن التدريب تضمن شرح لمهام اللجنة الدولية ودورها في تخفيف معاناة الأكثر تضررا وسيستمر لمدة ثلاثة أيام.

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