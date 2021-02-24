الأمم المتحدة تسرد تفاصيل مأساة بحرية قبالة ليبيا

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن 41 شخصًا على الأقل غرقوا في عطلة نهاية الأسبوع عندما انقلب قاربهم في وسط البحر الأبيض المتوسط، في أحدث حادث غرق لسفينة لمهاجرين يفرون من ليبيا المنكوبة بالنزاع ويسعون لحياة أفضل في أوروبا.

ووفق معلومات وكالة الهجرة واللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن القتلى كانوا من بين 120 مهاجرا على الأقل على زورق غادر ليبيا يوم 18 فبراير، ووقع حادث الغرق بعد يومين.

ووفق المعطيات المتاحة فان سفينة تجارية أنقذت الناجين وأخذتهم إلى ميناء بورتو إمبيدوكلي بصقلية في إيطاليا. كما أنه تم العثور على جثة واحدة فقط، ومن بين المفقودين ثلاثة أطفال وأربع نساء، تركت إحداهن طفلها حديث الولادة في لامبيدوزا.

وذكرت الأمم المتحدة أن هذه المأساة هي الأحدث على طول طريق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث لقي نحو 160 مهاجرا متجهين إلى أوروبا حتفهم منذ بداية عام 2021.

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