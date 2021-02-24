الأمم المتحدة تسرد تفاصيل مأساة بحرية قبالة ليبيا

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن 41 شخصًا على الأقل غرقوا في عطلة نهاية الأسبوع عندما انقلب قاربهم في وسط البحر الأبيض المتوسط، في أحدث حادث غرق لسفينة لمهاجرين يفرون من ليبيا المنكوبة بالنزاع ويسعون لحياة أفضل في أوروبا.
ووفق معلومات وكالة الهجرة واللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن القتلى كانوا من بين 120 مهاجرا على الأقل على زورق غادر ليبيا يوم 18 فبراير، ووقع حادث الغرق بعد يومين.
ووفق المعطيات المتاحة فان سفينة تجارية أنقذت الناجين وأخذتهم إلى ميناء بورتو إمبيدوكلي بصقلية في إيطاليا. كما أنه تم العثور على جثة واحدة فقط، ومن بين المفقودين ثلاثة أطفال وأربع نساء، تركت إحداهن طفلها حديث الولادة في لامبيدوزا.
وذكرت الأمم المتحدة أن هذه المأساة هي الأحدث على طول طريق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث لقي نحو 160 مهاجرا متجهين إلى أوروبا حتفهم منذ بداية عام 2021.
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