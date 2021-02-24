«بعيرة»: عجز «البرلمان» عن منح الثقة للحكومة سيكون المسمار الأخير في نعش «المجلس»

دعا النائب أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب، إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، وقال إنه يتعين على البرلمان أن يسرع بمنحها الثقة، وإذا عجز أن يتخذ موقفاً موحداً تجاه السلطة، فيتعين عليها سريعاً الذهاب إلى المقترح البديل، ونيل الثقة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وفق قوله.

أضاف “بعيرة” في مداخلة مع “قناة فبراير”: “على الححكومة الجديدة أن تحاول أن تتجنب الخيار الثاني، وأن تحيد عنه قدر الإمكان، لأنه سعتبر تدخلاً خارجياً في الشأن الليبي، لكن عليها الإسراع بتشكيل الحكومة، وإذا حدث هذا الأمر سيكون المسمار الأخير في نعش مجلس النواب، وهو خيار مطروح أمام الحكومة الجديدة، ونصيحتي أن يسرعوا، حتى لو لم تنل الحكومة ثقة مجلس النواب، يمكن الحصول عليها دون نصاب من أحد طرفي المجلس” على حد تعبيره.