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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

24 February, 2021

عُقد اليوم بديوان بلدية سرت أجتماع موسع برئاسة رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر بحضور المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله أبليحق ومدير ادأرة التقنية بديوان مجلس النواب .

وجرى خلال الاجتماع الإطمنئان على الترتيبات والأستعدادات وسير العمل لإستضافة جلسات مجلس النواب بمدينة سرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بعد تلقي رئاسة مجلس النواب الرد من لجنة 5 بجاهزية مدينة سرت أمنيا لإحتضان مجلس النواب.

وثمن المتحدث الرسمي باسم النواب عبد الله أبليحق الجهود التى بذلها المجلس التسييري لبلدية سرت والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت وأهالى سرت وجاهزيتهم لاستقبال كافة اعضاء مجلس النواب .