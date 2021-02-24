الاستشارية لمكافحة كورونا تؤكد التواصل مع كوفاكس لتوفير اللقاح

عقدت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا اجتماعها الدوري أمس، لمناقشة آخر المستجدات حول توفير التطعيم ضد كورونا، والإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها من تنظيم وتنسيق لكافة الجهود بين كل المؤسسات.

وذلك لتنفيذ وتسهيل إطلاق الحملة وفق المعايير الصحية والبرتكول الطبي للقاحات، حيث أكدت اللجنة استمرار التواصل مع مجمع كوفاكس لتوفير المزيد من اللقاحات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية قامت بالتواصل مع عدد من الدول في إطار التعاون المشترك والسعي لتوفير اللقاح للمواطنينشؤ.

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