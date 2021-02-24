رينو جيرارد: هكذا خسرت أوروبا ليبيا

“القذافي كان بالتأكيد قاسيا لا يرحم خصومه، لكنه قدّم في نظر العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين ، العديد من المزايا المهمة “رينو جيرارد، لو فيجارو LE FIGARO

منذ مقتل القذافي بقنابل سلاح الجو الفرنسي في عام 2011 ، أصبحت البلاد الملاذ المثالي لتجار البشر والجهاديين.

فقبل عشر سنوات ، بدأ التمرد في بنغازي ضد القذافي”المرشد”، الذي حكم ليبيا بقبضة من حديد منذ الانقلاب العسكري عام 1969 ضد النظام الملكي. و بسرعة قرر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المتلهف للانضمام إلى قطار “الربيع العربي” ، الدفاع عن الثوار سياسيًا ثم عسكريًا. لينضم إليه بعد ذلك رئيس الوزراء البريطاني كاميرون والرئيس الأمريكي أوباما تحت ستار الناتو. ليواجه ساركوزي شكوك الحكومتين الألمانية والإيطالية.

كان القذافي بالتأكيد قاسيا لا يرحم خصومه، لكنه قدم في نظر العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين ، ثلاث مزايا مهمة: أولاً ، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، تخلى عن ميوله الثورية للاقتراب اقتصاديًا واستراتيجيًا من الغرب. ثانيًا، كان عنيدًا مع الإسلاميين ولم يكن ليسمح أبدًا بجزء من الأراضي الليبية ليكون ملاذًا للجهاديين. وأخيراً ، كان يتتعاون مع الاتحاد الأوروبي في حربه ضد المتاجرين بالبشر.

سقطت طرابلس في أيدي المتمردين في أغسطس 2011 وقتل القذافي في أكتوبر بعد قصف القوات الجوية الفرنسية قافلته أثناء الفرار من سرت جنوبًا.

نجح المجلس الوطني الانتقالي ، الذي استقبل ساركوزي قادته في 9 مارس 2011 ،في تنظيم انتخابات حرة في يوليو 2012. وتم انتخاب المؤتمر الوطني العام، لكن الجماعات المسلحة التي أطاحت بالقذافي لا تهتم بالديمقراطية. ففي يوليو 2013 ، سيطرت الجماعات المسلحة على المنشآت النفطية لتسود الفوضى البلاد.

في ديسمبر 2013 ، قرر المؤتمر الوطني العام تطبيق قانون الشريعة في البلاد وتمديد ولايته من جانب واحد. وفي فبراير عام 2014، دعا خليفة حفتر، وهو جنرال سابق للقذافي، إلى تشكيل حكومة مؤقتة لتنظيم انتخابات جديدة. ليسارع المؤتمر العام الوطني إلى إدانة “محاولة الانقلاب”. ليفر رئيس الوزراء علي زيدان (الذي كان جزءًا من الفريق الذي أطلقه ساركوزي في مارس 2011) من ليبيا على متن طائرة خاصة في آذار 2014.

في مايو، شن اللواء حفتر هجوماً على السلفيين في بنغازي ، بينما سيطرت كتائب مصراتة في طرابلس على العاصمة. فتشكلت كتلتان: واحدة في طرابلس ذات تيار الإخوان المسلمين، والأخرى في برقة تحت قيادة الجنرال حفتر ، مع نزعة قومية كلاسيكية. لتنغمس بعد ذلك البلاد في حرب أهلية وتصبح ملاذًا مثاليًا لتجار البشر والجهاديين.

في ديسمبر 2014 ، دعا رئيس تشاد المجاورة الناتو إلى التدخل مرة أخرى في ليبيا ، لإصلاح الفوضى التي أحدثها، لكن دون جدوى، لتصبح البلاد نقطة انطلاق كبيرة للهجرة الأفريقية غير الشرعية إلى أوروبا.

ومقابل المزايا نفطية، وافقت تركيا على تقديم مساعدات عسكرية لمعسكر طرابلس مطلع عام 2020. حيث قام الأتراك بتهريب أكثر من 10000 جهادي سوري إلى ليبيا

في أكتوبر 2020، تم توقيع وقف إطلاق النار في جنيف بين الأطراف الليبية. وفي أوائل فبراير 2021 ، تم تعيين حكومة انتقالية برئاسة رجل الأعمال الثري عبد الحميد الدبيبة ، الذي لعب بالفعل دورًا مهمًا في عهد القذافي، وهو الآن مسؤول عن تنظيم الانتخابات التي يجب أن تتم في 24 ديسمبر من العام الحالي.

إن فرص أن توفر هذه الانتخابات الاستقرار وسيادة القانون التي تحتاجها ليبيا ضئيلة للغاية. وقوية للغاية، تلك الفرص التي تحتفظ بها تركيا وروسيا، اللتان قد أبرمتا صفقة سرا،على قواعدهما العسكرية هناك، من أجل زيادة سيطرتهما على شرق البحر الأبيض المتوسط.

بينما تريد مصر صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب برحيل جميع القوات الأجنبية من ليبيا. فهل سيتمكن الفرنسيون من الحصول عليها؟ ستكون الخطوة الأولى في إعادة البناء السياسي لبلد ساعدوا إلى حد ما ، للأسف ، في تدميره …رينو جيرارد

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