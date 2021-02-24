مستشفى طرابلس الجامعي يُنظّم ندوة حول جراحة مفصل الكتف

نظّم المستشفى الجامعي بطرابلس، الثلاثاء، ندوة علمية على تطبيق زوم حول جراحة وأمراض مفصل الكتف.

وشارك في هذه الندوة التي تُعد أولى الندوات التي يُنظمها قسم جراحة العظام في المستشفى، نخبة من الأطباء المختصين من جميع مستشفيات ليبيا.

واستعرض الأطباء خلال هذه الندوة المشاكل الصحية التي تخص أمراض الكتف من الناحية الوقائية، العلاجية، الجراحية ضمن إطار الطب التعليمي الذي يعد نواة تطوير في تخصص جراحة العظام في البلاد.

وأبدى رئيس قسم جراحة العظام العامة بالمستشفى الدكتور صالح بومهاري تفاؤله الكبير بمستقبل واعد لهذه المهنة، وقال إنّ كل برامج مركز التدريب ستحقق نجاحات باهرة.

من جهةٍ أخرى أشاد الأطباء المشاركين في الندوة التي أقيمت بمركز التدريب التابع للقسم بهذه المبادرة، وقالوا إنّها تساعد على خلق تواصل بين الأطباء، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية من أجل تقديم خدمات تساعد في إعادة الثقة بالطبيب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية