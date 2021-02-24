سنوسي إسماعيل: التناقضات داخل مجلس النواب تصعب مهمة تشكيل الحكومة

قال المحلل السياسي، سنوسي إسماعيل، إن رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، سيواجه صعوبة شديدة في تشكيل حكومته وسط هذا الكم الهائل من الترشيحات والتناقضات الموجودة داخل مجلس النواب، إضافة إلى ما يتعلق بالخلافات الأخرى التي يمكن أن تشير إلى الانقسام السياسي.

وأكد إسماعيل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن تشكيل الحكومة من بين أطراف الصراع لتعمل بشكل واقعي على الأرض ليس بالأمر الهين، موضحا أن أمام الدبيبة الخيار الأفضل والأول وهو نيل الثقة من مجلس النواب وهو الواقعي والقانوني، مشيرا إلى أن الإشكالية فيه أن المجلس منقسم، ولن يلتئم في الوقت الحالي تحت قبة واحدة.

وأضاف إسماعيل، أن الواقع يفرض على الدبيبة أن تكون هناك محاصصة جغرافية شرق وغرب وجنوب وربما حاول أن يتجاوز ذلك بأن قسم الترشيحات على الدوائر الانتخابية الثلاث عشرة في البلاد، فاتحا على نفسه لغطا كبيرا وتعقيدات كبيرة جدا لاسيما اختلافات بين النواب ومن يرشحون ومن لا يترشحون وتوزيع الإدارات.

وألمح إسماعيل إلى أن الوقت لن يسعف الدبيبة لأن النواب يربطون بين مسألة منح الثقة للحكومة وترتيب أو تصحيح وضع مجلس النواب وتغيير رئاسته وتغيير اللائحة الداخلية، ومسائل أخرى، ولذا سيلجأ بالتالي إلى الخيار الثاني وهو أن يتوجه إلى ملتقى الحوار.

وكان الدبيبة، قد أعلن أن لديه خيارَين في عملية اختيار شكل حكومته، مشيرا إلى أن عدم توافق مجلس النواب قد يدفعه لاعتماد الخيار الثاني.

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