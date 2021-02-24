دغيم: على الدبيبة عدم فرض أسماء بعينها من الكتل في تشكيل الحكومة

قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، إن رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة هو الوحيد القادر في الوقت الراهن على إنهاء الانقسام والصراع داخل مجلس النواب، بتحديد لمن سُيقدم الحكومة وأين ومع من.

وأوضح دغيم في تصريح صحفي، أن أزمة التشكيل تحتاج إلى حسم الخيارات الأساسية من قبل الدبيبة، مطالبا إياه بتقديمها لرئاسة البرلمان الثلاثية وبمدينة سرت المقر القانوني ومع 90 نائب صحيحي العضوية يعقدون جلسة مع الرئاسة.

وأشار دغيم إلى أنه يرى أن تكون هذه الجلسة خاصة بثلاثة بنود؛ وهي اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي، واعتماد هيكلية وبرنامج الحكومة، والتصويت على منح الثقة بشكل علني.

وطالب دغيم أن يقوم الدبيبة بتشكيل حكومة موسعة أوسع من التشاور مع كتل البرلمان، وكذلك ضرورة التشاور مع الملتقى السياسي أيضًا واحترام ضوابطه.

ودعا دغيم إلى أن يبتعد الدبيبة عن تعيين النواب أو أعضاء الملتقى كوزراء، مطالبا بالحرص على الكفاءة والخبرة، والتي لا تكون بفرض أسماء بعينها من الكتل بل بطرح عدة خيارات وأسماء لكل خيار.

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