المركز الوطني فرع سبها يسجل 93 إصابة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها أمس، تسجيل 93 عينة موجبة بفيروس كورونا.

وقد توزعت الإصابات بين مدن سبها والشاطئ والشويرف وطرابلس وتراغن وبنت بية، بينما تماثل للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 38 مصابا.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها بالمواطنين إلى ضرورة الاستمرار بالتقيد وعدم التهاون بالإجراءات الصحية الخاصة بكورونا. وذلك نتيجة تفاقم الوضع الوبائي، مع تزايد عدد الحالات الموجبة المسجلة في المنطقة عموما وبمدينة سبها على وجه الخصوص، مطالبا برفع حالة التأهب القصوى في مراكز العزل.

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