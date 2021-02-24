السفير الأميركي: تصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة خطوة مهمة نحو الانتخابات

قال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند إن «الولايات المتحدة تدرك أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة (للحكومة الليبية المرتقبة) خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام» وفق ما تنص عليه خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

جاء تصريح نورلاند خلال اتصال هاتفي تحدث فيه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، وفق سلسلة تغريدات نشرتها سفارة الولايات المتحدة في ليبيا بالخصوص عبر حسابها على موقع «تويتر».

وقالت السفارة الأميركية إن «السفير نورلاند تحدث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى اليوم للتأكيد على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن».

وأضافت السفارة في تغريدة ثانية أن «رئيس مجلس النواب قال إنه يشاطر الرأي القائل بأنّه يتعيّن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة احرام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة».

وجاء في التغريدة الثالثة «وتدرك الولايات المتحدة أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام».

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