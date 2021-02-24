معيتيق يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي جهود توحيد مؤسسات الدولة

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اليوم الأربعاء سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل لاستعراض آخر المستجدات السياسية قي ظل التطورات الأخيرة.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق للمسار الاقتصادي والجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة.

بدوره، شدد معيتيق على ضرورة الدفع بجهود المصالحة وتوحيد المؤسسات، وتهيئة الظروف للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المزمع أجراؤه نهاية ديسمبر القادم.

من جانبه، أشاد ساباديل بالجهود التي يبذلها معيتيق لتوحيد مؤسسات الدولة؛ من أجل تمهيد الطريق للوصول الى الاستحقاق الانتخابي في أفضل الظروف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية